De FIFA vindt het bizar dat een Zwitserse rechtbank vorige week een onderzoek heeft geopend naar voorzitter Gianni Infantino van de wereldvoetbalbond.

"Er is geen enkele feitelijke grondslag voor dit strafrechtelijke onderzoek", zei adjunct-secretaris-generaal Alasdair Bell van de FIFA maandag op een digitale persconferentie.

"Er is naar ons toe geen enkele omschrijving van het vermeende criminele gedrag gecommuniceerd. Daarom is het allemaal een beetje potsierlijk en oneerlijk. We zijn er 100 procent van overtuigd dat er geen aanklacht zal komen tegen de FIFA-president."

Een rechtbank in Zürich onderzoekt de contacten van Infantino met procureur-generaal Michael Lauber, die aan het hoofd van het Zwitserse parket stond. Vorige week bood Lauber zijn ontslag aan, nadat de rechtbank had geconcludeerd dat hij een ontmoeting met Infantino had verzwegen. Hij had daarvoor officieel toestemming moeten vragen.

Infantino, die in 2016 de omstreden Sepp Blatter opvolgde als FIFA-voorzitter, noemde de ontmoeting met Lauber in een verklaring "volkomen legaal". "Het is geen schending van wat dan ook."

Volgens Bell sprak Infantino in 2016 en 2017 met Lauber omdat de procureur-generaal destijds flink wat zaken leidde die voortkwamen uit het FIFA-schandaal dat Blatter zijn baan kostte. "Je gaat naar het hoofd van het Zwitserse parket om informatie te geven en vervolgens word je zelf onderdeel van een strafrechtelijke onderzoek. Het is nogal absurd."