De trainingen en wedstrijden van PSV op het trainingskamp in Duitsland worden deze week allemaal zonder aanwezigheid van supporters afgewerkt, zo is besloten na overleg met de organisatie.

"De coronabeperkingen die gelden in het gebied waar PSV verblijft, in combinatie met de logistiek ter plaatse, maken een handelbaar verloop van open trainingen onmogelijk", schrijft PSV maandag in een verklaring op de site. De club roept supporters daarom dringend op niet af te reizen naar Marienfeld.

Het nieuws komt drie dagen nadat PSV de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar komend seizoen afgelast zag worden. Een speler van tegenstander UNA hoorde een uur voor de aftrap dat hij positief was getest op het coronavirus.

PSV, dat al aanwezig was op De Herdgang en daarom maar een oefenduel tussen de eigen spelers organiseerde, speelt komend weekend in Duitsland alsnog twee vriendschappelijke wedstrijden. De ploeg van trainer Roger Schmidt treft zaterdag SC Verl en neemt het zondag op tegen KFC Uerdingen 05.

De selectie van PSV vertrekt maandag met 29 spelers naar het trainingskamp. Doelman Maxime Delanghe en linksback Chris Gloster maken voor het eerst deel uit van het keurkorps en ook Jong PSV-talenten Richie Ledezma en Justin De Haas gaan mee.

Volledige selectie PSV: Jeroen Zoet, Nick Viergever, Timo Baumgartl, Bruma, Jorrit Hendrix, Donyell Malen, Mohamed Ihattaren, Ritsu Doan, Lars Unnerstall, Sam Lammers, Erick Gutierrez, Dante Rigo, Mauro Junior, Pablo Rosario, Cody Gakpo, Maxi Romero, Denzel Dumfries, Noni Madueke, Armando Obispo, Olivier Boscagli, Joel Piroe, Ryan Thomas, Hidde Jurjus, Michal Sadilek, Jordan Teze, Maxime Delanghe, Richie Ledezma, Justin de Haas, Chris Gloster.