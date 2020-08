Frank Lampard vindt dat het nieuwe seizoen in de Premier League te vroeg van start gaat. De manager denkt dat 'The Blues', die zaterdag nog de FA Cup-finale speelden, meer rustdagen nodig hebben om zich optimaal te kunnen voorbereiden.

De Premier League is slechts een week geleden afgerond en de nieuwe competitie begint al op zaterdag 12 september. Meerdere Engelse clubs, waaronder Chelsea, zijn nog actief in Europa en kunnen hun spelers dus nog niet op vakantie sturen.

"Spelers hebben een rustperiode nodig om op het niveau van de Premier League te kunnen spelen", benadrukte Lampard zondagavond volgens Engelse media. "Hopelijk kunnen we het nieuwe seizoen op een eerlijke manier beginnen."

Met Manchester City (Champions League), Manchester United en Wolverhampton Wanderers (beide Europa League) zijn er nog drie Engelse clubs die zich voorlopig niet kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen. Pas als clubs minder dan dertig dagen hebben tot de start van de competitie, komt uitstel van hun eerste duel(s) ter sprake.

Frank Lampard vreest voor blessures bij zijn spelers door het drukke wedstrijdschema. (Foto: Pro Shots)

Lampard wijst op blessures bij Chelsea

Dat geldt waarschijnlijk niet voor Chelsea, dat balanceert op de rand van uitschakeling in de achtste finales van de Champions League. De Londenaren verloren het eerste duel met Bayern München in februari met 0-3 en moeten zaterdag in de Allianz Arena voor een grote stunt zorgen om zich bij de laatste acht te voegen.

Lampard benadrukt dat het drukke wedstrijdschema ook een grote impact heeft op de fitheid van zijn selectie. Hij kon zaterdag in de verloren FA Cup-finale tegen Arsenal al niet beschikken over Willian en Ruben Loftus-Cheek en in de wedstrijd zelf vielen César Azpilicueta en Christian Pulisic uit met hamstringproblemen.

"Hopelijk gaat de Premier League daar serieus naar kijken", aldus Lampard. "Zelfs in het slechtst denkbare scenario, als we Bayern München niet uitschakelen, voelt 12 september te vroeg voor mij om weer te beginnen. En ik denk dat wij het als Champions League-deelnemer wel verdienen om eerlijk behandeld te worden."