Genoa heeft zich zondag op de laatste speeldag van de Serie A verzekerd van lijfsbehoud. De ploeg deed dat op eigen kracht, door Hellas Verona met 3-0 te verslaan.

De formatie uit Genua verdedigde een voorsprong van één punt op nummer achttien Lecce, dat op hetzelfde moment een thuisduel met Parma speelde. Die ploeg verloor met 3-4, waardoor Lecce volgend seizoen in de Serie B uitkomt.

Genoa zette Verona al in de eerste helft op een flinke achterstand. Antonio Sanabria scoorde twee keer in de 25 minuten, waarna Cristian Romero er nog voor rust 3-0 van maakte. Diezelfde Romero kreeg in de tweede helft rood. Dat overkwam in de slotfase ook oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat (Verona) en Francesco Cassata (Genoa). Oud-Ajacied Lasse Schöne bleef bij Genoa op de bank.

Lecce-Parma werd een waar doelpuntenfestijn, al kon de thuisploeg eigenlijk nooit aanspraak maken op een wonder. Lecce knokte zich na een 0-2-achterstand nog wel terug tot 2-2, maar Parma nam in de tweede helft opnieuw de leiding en gaf die niet meer uit handen.

Lecce keert daardoor al na één jaar terug op het tweede niveau. Eerder degradeerden Brescia en SPAL al. Benevento en Crotone hebben zich al van promotie verzekerd, terwijl zes ploegen in de play-offs om het laatste ticket strijden.

Marvin Zeegelaar en invaller Hidde ter Avest sloten het seizoen met Udinese af met een zege op Sassuolo: 0-1. De ploeg eindigt daardoor als veertiende, twee plekken onder het Bologna van Stefano Denswil, Jerdy Schouten en de afwezige Mitchell Dijks. Die ploeg speelde thuis gelijk tegen Torino: 1-1.

