Celtic is de jacht op de tiende Schotse titel op rij zondag begonnen met een ruime zege. De 51-voudig kampioen won mede door een goal van de Nederlander Jeremie Frimpong met 5-1 van Hamilton Academical.

De negentienjarige Frimpong maakte na een half uur de 2-0 in het lege Celtic Park. De rechtsback tikte bij de tweede paal van dichtbij binnen na een scherpe voorzet van linksback Greg Taylor.

De Franse spits Odsonne Edouard was goed voor een hattrick bij Celtic, terwijl de Poolse invaller Patryk Klimala in de negentigste minuut voor de vijfde treffer van de thuisploeg tekende. Scott Martin maakte het enige doelpunt van Hamilton (2-1).

Frimpong, die op zijn negende in de jeugdopleiding van Manchester City werd opgenomen, speelt sinds vorig seizoen voor Celtic. De international van Oranje Onder-20 kwam in zijn eerste jaar bij 'The Bhoys' tot 21 officiële duels en twee goals.

Het vorige seizoen van de Schotse Premier League werd in mei na flink wat gesteggel definitief stilgelegd vanwege de coronacrisis, waarna koploper Celtic werd uitgeroepen tot kampioen. De ploeg van trainer Neil Lennon kan deze jaargang voor een Schots unicum zorgen door voor het tiende seizoen op rij de titel te veroveren.