Douglas heeft zondag voor het eerst in ruim 3,5 jaar weer eens een wedstrijd gespeeld. De 32-jarige verdediger deed de tweede helft mee in het oefenduel tussen Go Ahead Eagles en Telstar (0-0). Hij is bij die eerste club op proef.

De Braziliaan met Nederlands paspoort kwam in januari 2017 voor het laatst in actie in een officiële wedstrijd, destijds als speler van Sporting CP. Hij werd enkele maanden later betrapt op het gebruik van een verboden plaspil en geschorst. Hij vertrok vervolgens bij de Portugese topclub en zat daarna zonder club.

In zijn eerste wedstrijd voor Go Ahead Eagles, waarvoor ook coach Kees van Wonderen debuteerde, hield de verdediger de nul. Hij was in de slotfase nog in de buurt van een doelpunt, toen hij uit een corner naast kopte.

Douglas, nog niet helemaal op gewicht, hoopt bij de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie een contract af te dwingen. Hij heeft zelfs de hoop op de Eredivisie nog niet opgegeven.

De verdediger maakte van 2007 tot 2013 grote indruk bij FC Twente en dat leidde tot de roep om de Braziliaan op te nemen in de selectie van Oranje. Dat gebeurde in 2012 dan ook, maar hij kwam onder bondscoach Louis van Gaal niet in actie.