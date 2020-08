FC Barcelona begint een tuchtzaak tegen middenvelder Arthur. De Braziliaan, die deze zomer overstapt naar Juventus, is sinds deze week afwezig op de training van de 26-voudig landskampioen.

Arthur (23) zou eigenlijk tot en met het einde van het Champions League-seizoen bij Barcelona blijven, maar zou onder meer ontevreden zijn over de manier waarop zijn transfer naar Juventus tot stand is gekomen.

"Hij is niet teruggekeerd na een korte vakantie. Dat is onaanvaardbaar en getuigt van een gebrek aan discipline", zegt Barcelona-voorzitter Josep Bartomeu zondag in een interview met het Spaanse SPORT.

"We hebben een zaak aangespannen, omdat hij geen reden heeft om afwezig te zijn. Hij belde directeur Éric Abidal met de boodschap dat hij heeft besloten niet terug te keren en dat zijn Barcelona-periode al ten einde is."

Volgens Bartomeu laat Arthur veel mensen in de steek. "Dit is respectloos jegens zijn teamgenoten en de hele club, omdat we goed willen presteren in de Champions League. Het is gewoon onbegrijpelijk dat een speler zelf besluit niet meer te komen."

Barcelona, dat het vertrek van Arthur opvangt met de komst van Miralem Pjanic van Juventus, eindigde achter Real Madrid als tweede in La Liga. In de Champions League hoopt de Spaanse topclub zaterdag ten koste van Napoli de kwartfinales te bereiken.