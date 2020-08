Manager Mikel Arteta hoopt dat Pierre-Emerick Aubameyang besluit om bij Arsenal te blijven. De spits, die nog een contract voor een jaar heeft in Londen, bewees zaterdag zijn waarde door twee keer te scoren tegen Chelsea in de FA Cup-finale (2-1).

"Hij weet hoe ik over hem denk. Ik wil mijn ploeg om hem heen bouwen. Volgens mij wil hij ook blijven en moet alles alleen nog op papier komen", zei Arteta na de wedstrijd op Wembley over zijn aanvoerder.

"Momenten als deze finale zullen hem doen realiseren en beseffen dat we de juiste weg zijn ingeslagen en hij speelt daar een heel belangrijk rol in. Iedereen bij Arsenal houdt van hem. Hopelijk blijft hij."

Er zijn de laatste tijd veel geruchten rond de 31-jarige Aubameyang, die zelf niet op zijn toekomst wilde ingaan. De spits zou niet van plan zijn om zijn contract te verlengen, wat zou betekenen dat Arsenal de Gabonees deze zomer moet verkopen om nog een transfersom voor hem te krijgen.

"Er waren mensen die zeiden dat hij zich niet liet zien in grote wedstrijden, maar hij heeft een grote rol gespeeld in het winnen van de FA Cup", besloot Arteta zijn lofzang. "We zijn trots om hem in onze ploeg te hebben."

Arsenal pakte tegen Chelsea de eerste prijs sinds 2017, toen eveneens de FA Cup werd gewonnen. 'The Gunners' veroverden de beker ook in onder meer 2014 en 2015.

Voor de gebruikers van de app: Aubameyang zorgde bij de prijsuitreiking voor hilariteit door de trofee uit elkaar te laten vallen. Tik op bovenstaande tweet voor een video daarvan.