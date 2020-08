AZ kan bij de officiële start van het seizoen mogelijk niet beschikken over Calvin Stengs. De aanvaller kampt met een blessure en verschijnt voorlopig nog niet op het trainingsveld.

"Hij traint nog binnen. Het wordt een race tegen de klok voor hem", zei AZ-trainer Arne Slot zaterdag tegen FOX Sports na de met 1-0 verloren oefenwedstrijd tegen FC Utrecht.

De 21-jarige Stengs heeft tot dusver de hele voorbereiding gemist. Dat geldt ook voor ploeggenoten Ron Vlaar en Myron Boadu, al lijkt hun situatie iets rooskleuriger dan die van Stengs.

"Ik dacht vorige week al dat Myron weer kon aansluiten bij de training, maar dat heeft hij nog niet gedaan", aldus Slot. "Hopelijk kan het komende week wel. Hij is wel al weer buiten aan het trainen met de fysiotherapeut, net als Ron."

Het seizoen van AZ begint eind deze maand met wedstrijden in de tweede voorronde van de Champions League. Het is nog niet bekend wie de tegenstander van de Alkmaarders is.

De voorbereiding verloopt tot dusver zeker niet vlekkeloos voor AZ. De ploeg van Slot ging vorige week al met 0-1 onderuit tegen KRC Genk en verloor zaterdag dus met dezelfde cijfers van FC Utrecht.