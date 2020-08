Internazionale heeft een einde gemaakt aan de indrukwekkende ongeslagen reeks van Atalanta. De ploeg uit Milaan won zaterdagavond met 0-2 bij de formatie uit Bergamo. Juventus sloot de Serie A af met een nederlaag tegen AS Roma: 1-3.

Danilo D'Ambrosio opende al in de eerste minuut de score voor Inter tegen Atalanta. De Italiaan kopte raak uit een voorzet van Ashley Young, die zelf in de twintigste minuut de eindstand bepaalde. De Engelsman krulde de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied prachtig binnen.

Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd mee bij Inter en Marten de Roon deed dat bij Atalanta. Hans Hateboer viel een half uur voor tijd in bij de thuisploeg.

Atalanta leed zijn eerste nederlaag sinds 20 januari, toen met 1-2 werd verloren van SPAL. Daarna bleef de formatie van coach Gian Piero Gasperini maar liefst zeventien competitieduels op rij ongeslagen. Bovendien brak de ploeg met negen zeges op rij ook een clubrecord. Ook werden tussendoor nog twee Champions League-duels gewonnen.

Dankzij de knappe reeks eindigde Atalanta met een recordaantal van 78 punten als derde in de Serie A, waarmee opnieuw een Champions League-ticket werd bemachtigd. Inter eindigt door de overwinning in Bergamo als tweede, met vier punten meer dan de nummer drie.

Cristiano Ronaldo bekeek Juventus-AS Roma samen met Paulo Dybala vanaf de tribune. (Foto: Pro Shots)

Immobile maakt 36e doelpunt voor Lazio

Juventus werd vorige week zondag voor de negende keer op rij kampioen van Italië, maar verloor in zijn laatste competitieduel van Roma. Gonzalo Higuaín bracht 'De Oude Dame' in de vijfde minuut wel op voorsprong, maar Nikola Kalinic en Diego Perotti (tweemaal) bezorgden de Romeinen vervolgens de winst.

Matthijs de Ligt ontbrak vanwege een blessure bij Juventus. Justin Kluivert kreeg iets meer dan een kwartier speeltijd bij Roma, dat als vijfde eindigde en al zeker was van een Europa League-ticket. Juventus eindigt door de nederlaag slechts één punt boven Inter.

Ook Lazio sloot het seizoen af met een nederlaag. Het elftal van coach Simone Inzaghi verloor met 3-1 bij Napoli door doelpunten van Fabián Ruiz, Lorenzo Insigne (penalty) en Matteo Politano. Ciro Immobile scoorde namens Lazio en maakte zijn 36e competitiegoal van het seizoen. Daarmee verzekerde hij zich van de Gouden Schoen.

AC Milan slaagde er wel in om zijn laatste competitiewedstrijd te winnen. De 'Rossoneri' waren in San Siro met 3-0 te sterk voor Cagliari dankzij een eigen doelpunt van voormalig AZ- en Heracles-verdediger Ragnar Klavan en treffers van Zlatan Ibrahimovic en Samu Castillejo. Ibrahimovic miste ook een penalty voor Milan, dat als zesde eindigde.

Royal Antwerp viert het enige doelpunt in Belgische bekerfinale. (Foto: Pro Shots)

Vormer verliest bekerfinale met Club Brugge

In België greep Ruud Vormer met Club Brugge naast de dubbel. De landskampioen verloor in Brussel de bekerfinale tegen Royal Antwerp FC met 0-1. Lior Refaelov kroonde zich tot matchwinner tegen zijn oude club. Aanvoerder Vormer maakte de negentig minuten vol bij Club.

Het is de derde keer dat Antwerp de Belgische beker, die sinds 2015 de Croky Cup heet, verovert. Eerder won de nummer vier van afgelopen seizoen in de Jupiler Pro League de prijs in 1955 en 1992.

In Portugal verzekerde FC Porto zich wel van de dubbel. De landskampioen won de bekerfinale tegen Benfica met 1-2 dankzij twee treffers van Chancel Mbemba. Het is de zeventiende keer dat Porto de nationale beker pakt.

Porto speelde vanaf de 38e minuut met tien man door een rode kaart voor Luis Díaz. Trainer Sérgio Conceição werd even later ook weggestuurd. Invaller Carlos Vinicus maakte in de slotfase de aansluitingstreffer voor Benfica, maar een verlenging zat er niet meer in.