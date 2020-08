Eddie Howe is niet langer de trainer van Bournemouth. De Engelsman en de uit de Premier League gedegradeerde club besloten zaterdag in goed overleg uit elkaar te gaan.

"Na in totaal 25 jaar bij de club te hebben doorgebracht als speler en als manager, is deze beslissing een van de moeilijkste die ik ooit heb moeten maken", zegt Howe op de website van Bournemouth. "Hoewel de liefde die ik voor deze club heb altijd zal blijven bestaan, vinden we gezamenlijk dat dit het juiste moment is voor de club om een ​​nieuwe richting in te slaan."

De 42-jarige Howe had Bournemouth sinds 2012 onder zijn hoede. Zijn ploeg eindigde afgelopen seizoen als achttiende in de Premier League en degradeerde daardoor naar het Championship.

Bij Bournemouth staan met Nathan Aké en Arnaut Danjuma Groeneveld op dit moment twee Nederlanders onder contract. Aké is echter dicht bij een transfer naar Manchester City, dat volgens Engelse media een akkoord heeft bereikt met de degradant over een transfersom van 45 miljoen euro voor de Oranje-international.

Bournemouth in vier seizoenen van League One naar Premier League

Howe loodste Bournemouth in vier seizoenen van de League One naar de Premier League. In 2012 bivakkeerden 'The Cherries' nog in de League One, een jaar later promoveerden ze naar het Championship en in 2015 promoveerden ze als kampioen voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Premier League.

In 2017 behaalde Bournemouth met de negende plek de beste eindklassering in de Premier League. In de seizoenen daarna ging het met de twaalfde, veertiende en dus achttiende plaats steeds slechter met de club.

Howe was aan zijn tweede periode als coach van Bournemouth bezig. In 2008 ging hij op dertigjarige leeftijd direct als trainer van de club uit het zuiden van Engeland aan de slag, nadat hij daar zijn spelersloopbaan had beëindigd. Na een seizoen bij Burnley keerde hij in 2012 terug bij Bournemouth.