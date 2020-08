Arsenal heeft zaterdag voor de veertiende keer in de clubgeschiedenis de FA Cup gewonnen. 'The Gunners' waren in de finale op Wembley dankzij twee doelpunten van Pierre-Emerick Aubameyang met 2-1 te sterk voor Chelsea.

Christian Pulisic opende al na vijf minuten de score voor Chelsea. Na een hakje van Olivier Giroud liep de Amerikaan vrij simpel door de verdediging van Arsenal heen en plaatste de bal in de linkerhoek.

'The Blues' kwamen na de openingstreffer nauwelijks in de problemen, totdat de bal in op de stip ging nadat Aubameyang in het zestienmetergebied werd neergehaald door César Azpilicueta. De Gabonees benutte de strafschop feilloos en bracht de stand weer in evenwicht.

Zowel enkele minuten voor rust als kort na de onderbreking raakte Chelsea een speler kwijt door een hamstringblessure. Eerst viel aanvoerder Azpilicueta geblesseerd uit en na rust overkwam Pulisic hetzelfde.

Ook in de tweede helft waren de kansen op één hand te tellen. In de 67e minuut was Aubameyang bij een van die weinige kansen wel op fraaie wijze trefzeker. De spits speelde Kurt Zouma uit met een snelle voetbeweging en passeerde doelman Willy Caballero met een prachtig stiftje.

Ruim een kwartier voor tijd moest Chelsea ook nog met tien man verder door een rode kaart voor Mateo Kovacic. De Kroaat kreeg zijn tweede gele kaart van de wedstrijd voor een grove overtreding op Granit Xhaka. Diep in blessuretijd raakte Chelsea ook Pedro nog kwijt. De Spanjaard leek zijn sleutelbeen te hebben gebroken na een botsing in het strafschopgebied.

Pierre-Emerick Aubameyang zorgde uit een strafschop voor de gelijkmaker. (Foto: Pro Shots)

Arsenal verstevigt record met veertiende FA Cup

Arsenal kwam na de tweede treffer van Aubameyang nauwelijks meer in de problemen en won zo de eerste prijs sinds 2017. Toen won Arsenal eveneens de FA Cup door in de finale Chelsea met 2-1 te verslaan. Met veertien eindzeges zijn de Londenaren recordhouder in het Engelse bekertoernooi. Manchester United is met twaalf FA Cups de nummer twee op de lijst.

Dankzij de winst van de FA Cup verzekerde Arsenal zich ook van Europees voetbal. De ploeg van coach Mikel Arteta komt volgend seizoen uit in de groepsfase van de Europa League.

Met het veroveren van de FA Cup zorgt Arsenal toch nog voor een mooi slot van een verder teleurstellend seizoen. In de Premier League eindigde de ploeg slechts als achtste, in de Europa League werd in de tweede ronde verloren van Olympiacos en in het toernooi om de League Cup was Liverpool in de vierde ronde te sterk.