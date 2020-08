SC Heerenveen heeft zaterdag de oefenwedstrijd op bezoek bij NAC Breda verloren. De Eredivisionist ging in de slotfase met 1-0 onderuit tegen de Keuken Kampioen Divisie-club.

Finn Stokkers kroonde zich tot matchwinner. De aanvaller van NAC zorgde in de 89e minuut voor het enige doelpunt door de bal na een fraaie steekpass van Thom Haye oog in oog met doelman Jan Bekkema in de verre hoek te schieten.

Heerenveen trad aan met een piepjong team. Zo maakte de pas 15-jarige Yoram Boerhout zijn officieuze debuut. Verder stond opvallend genoeg Rodney Kongolo als reservekeeper op het formulier omdat aanwinst Erwin Mulder nog niet speelgerechtigd was.

Er waren 800 toeschouwers aanwezig in het Rat Verlegh Stadion die volgens het coronaprotocol op 1,5 meter afstand van elkaar zaten. Een groot deel juichte wel uitbundig bij de treffer, iets wat het kabinet onlangs nog afraadde.

De ploegen uit de Eredivisie en Keuken Kampioen testen deze maand in de onderlinge oefenduels met publiek in de stadions. In de competitie - de Eredivisie start op 12 september en de Keuken Kampioen Divisie op 28 augustus - zijn die voor een derde gevuld.

Later op zaterdag staan nog FC Utrecht-AZ (17.30 uur) en FC Groningen-Heracles Almelo (20.00 uur) op het programma. Bij FC Groningen ontbreekt Arjen Robben, die is teruggekeerd als voetballer, nog.