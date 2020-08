AZ heeft zaterdag ook de tweede oefenwedstrijd verloren in de voorbereiding op komend seizoen. De Alkmaarders gingen met 1-0 onderuit op bezoek bij FC Utrecht.

Simon Gustafson kroonde zich tot matchwinner in de lege Galgenwaard. De middenvelder van FC Utrecht zorgde al in de negende minuut voor het enige doelpunt door de bal op aangeven van Gerano Kerk tegendraads binnen te schieten.

AZ kon niet beschikken over de sterkste selectie. Sterspelers Calvin Stengs en Myron Boadu ontbraken door blessures en datzelfde gold voor Ron Vlaar. Boadu is er waarschijnlijk weer snel bij, maar Stengs en Vlaar hebben nog wat langer nodig.

De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Eredivisie moest zaterdag ook al in eigen huis zijn meerdere erkennen in Racing Genk: 0-1. De ploeg van trainer Arne Slot komt op 25 of 26 augustus al in actie in de tweede voorronde van de Champions League.

Heerenveen verliest in slotfase van NAC

SC Heerenveen verloor zaterdag in de slotfase met 1-0 op bezoek bij Keuken Kampioen Divisie-club NAC Breda. Finn Stokkers was daar in de 89e minuut verantwoordelijk voor de enige treffer door de bal na een fraaie steekpass van Thom Haye oog in oog met doelman Jan Bekkema in de verre hoek te schieten.

PEC Zwolle ging redelijk kansloos met 2-0 onderuit bij Keuken Kampioen Divisie-club SC Cambuur, dat door de coronacrisis naast promotie greep. Robert Mühren (hard schot in de 22e minuut) en Giovanni Korte (intikker in de 57e minuut) produceerden de doelpunten.

Bij zowel NAC-Heerenveen als Cambuur-PEC waren enkele honderden toeschouwers aanwezig. Zij zaten zoals in het coronaprotocol van de KNVB staat voorgeschreven op anderhalve meter afstand van elkaar, tenzij ze tot het zelfde gezin behoorden.

De ploegen uit de Eredivisie en Keuken Kampioen testen deze maand in de meeste onderlinge oefenduels met publiek in de stadions. In de competitie - de Eredivisie start op 12 september en de Keuken Kampioen Divisie op 28 augustus - zijn die voor een derde gevuld.