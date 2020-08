Ook bij PEC Zwolle is er iemand positief getest op het coronavirus. Het gaat om een lid van de medische staf, die geen symptomen of klachten heeft.

PEC schrijft zaterdag op de eigen website dat de desbestreffende persoon kampt met een heel laag virusgehalte. Er is overlegd met meerdere deskundigen en dit lijkt te passen bij een restje virus van een infectie die hij in maart heeft gehad.

Een nieuwe neus- en keeltest die vrijdag nog bij hem is afgenomen had zaterdag een negatieve uitslag. Na de test is er geen contact geweest tussen hem en overige personen binnen de club. Hij is per direct in thuisquarantaine gegaan.

PEC is alweer de vijfde Nederlandse profclub die een positieve coronatest meldt. Eerder deden ADO Den Haag (speler en medewerker), Jong AZ (speler en staflid), Vitesse (aanvaller Hilary Gong) en Willem II (speler) dat al.

Bovendien werd vrijdag op het laatste moment de oefenwedstrijd tussen PSV en de amateurs van UNA afgelast omdat een speler van UNA een uur voor de aftrap een telefoontje kreeg dat hij besmet is met COVID-19.

De ploegen uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie bereiden zich voor op de start van de competitie in het weekend van respectievelijk 12 en 13 september en 28 augustus. Er wordt deze maand onderling veel tegen elkaar geoefend.