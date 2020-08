Ajax-trainer Erik ten Hag ziet in Maarten Stekelenburg een goede vervanger van André Onana als die deze zomer vertrekt uit Amsterdam. De 37-jarige routinier is na negen jaar teruggekeerd in de Johan Cruijff ArenA.

"We willen Onana graag nog een jaar houden, maar er is altijd een mogelijkheid dat er iets op gang gaat komen en dat hij nog vertrekt. Dan zijn we met Stekelenburg voorzien", zei Ten Hag zaterdag na de eerste training tegen De Telegraaf.

Stekelenburg, die eerder tussen 2002 en 2011 speelde bij Ajax, kwam over van Everton, waar hij in zijn eerste jaar nog regelmatig keepte maar de afgelopen drie jaar reserve was achter Jordan Pickford, de doelman van het Engelse nationale elftal.

"Stekelenburg kan kwaliteit brengen en past in het profiel van Ajax. Wat niet wil zeggen dat we geen andere keeper halen als Andre gaat. Dan willen we uiteraard nog iemand erbij halen. Maar met Stekelenburg zijn we in ieder geval voorzien."

Ajax haalt mogelijk nog wel linksback

Ajax is voorlopig niet van plan om een vervanger te halen voor de eerder deze week vertrokken Joël Veltman, maar gaat zich mogelijk nog wel versterken met een linksback. Die positie is als enige niet dubbel bezet en bovendien is de kans groot dat Nicolás Tagliafico weggaat.

"Alle posities zijn dubbel bezet, met uitzondering van die plek. We gaan eerst kijken of we dat intern kunnen invullen. We hebben natuurlijk een paar opties daar, bijvoorbeeld Martínez en Dest en ik heb nog wel één of twee dingen in gedachten die ik daar ga uitproberen. Maar ondertussen zullen we om ons heen kijken", aldus Ten Hag.

"Alleen is het niet zo eenvoudig om in de kwaliteit die wij zoeken een speler te vinden. Dan kun je misschien nog wel een speler vinden die die kwaliteit brengt, maar het is ook lastig voor een nieuwe speler om met Tagliafico de concurrentie aan te gaan. Als hij vertrekt, ligt het natuurlijk open en wordt het aantrekkelijker voor een aantal spelers om die stap te zetten."

Ten Hag kon op de eerste training niet beschikken over Onana (last van zijn enkel), Dusan Tadic (moet nog een medische test ondergaan) en aankoop Mohammed Kudus (papierwerk nog niet afgerond). David Neres stond wel op het veld. Hij is nog altijd aan het revalideren van de knieblessure die hij tien maanden geleden opliep tegen Chelsea (4-4).

"Dat vind ik de grootste meevaller van de dag. Ik ben heel blij dat hij eindelijk stappen richting de groep heeft gezet. Als je weet waar hij vandaan komt, dan is dit een heel grote stap voorwaarts. In de vorige twee blokken heeft hij niet meegetraind. Het was vandaag voor het eerst dat hij zich weer in de groep bewoog."