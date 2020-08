Frank Lampard heeft de spelers van Chelsea nog maar eens op scherp gezet voor de FA Cup-finale tegen stadgenoot Arsenal van zaterdagavond. De manager vreest dat 'The Blues' door het veiligstellen van het Champions League-ticket verzadigd zijn.

Chelsea eindigde de Premier League op de vierde plek en is daardoor zeker van deelname aan het miljoenenbal. Arsenal daarentegen moet de FA Cup winnen om volgend seizoen aan de Europa League mee te mogen doen.

"Ik heb gehoord dat er voor Arsenal meer op het spel staat in deze wedstrijd, en dat idee baart me zorgen", zei Lampard vrijdag tegen de BBC. "We moeten onszelf onder druk zien te zetten, want dit is gewoon een hele grote wedstrijd."

"Het is zorgwekkend dat we als club denken dat we vorige week iets bereikt hebben door in de top vier te eindigen. Natuurlijk zijn we daar blij mee, maar dat telt nu niet. We moeten niet op de belangen van Arsenal letten, maar er zelf alles aan willen doen om deze wedstrijd te winnen."

Chelsea stelde vorige week een Champions League-ticket veilig. (Foto: Pro Shots)

'Kunnen finale niet rustig ingaan'

Zowel Chelsea als Arsenal kan de FA Cup voor de zevende keer deze eeuw winnen. Als speler van Chelsea mocht Lampard vier keer de felbegeerde beker omhoog houden en dus weet hij wat er binnen de groep nodig is om dergelijke finales te winnen.

"Als manager ben ik er nog niet zo lang bij, maar door mijn ervaring als speler weet ik dat de sfeer in de aanloop naar zo'n wedstrijd heel belangrijk is. Je moet de druk voelen en op het randje zitten. We kunnen deze finale niet rustig ingaan, want dan verliezen we de wedstrijd hoe dan ook."

De FA Cup-finale tussen Chelsea en Arsenal op Wembley begint zaterdag om 18.30 uur. Bekerhouder Manchester City werd in de halve eindstrijd uitgeschakeld door 'The Gunners', terwijl Chelsea ten koste van Manchester United de finale bereikte.