Memphis Depay is dankbaar dat hij vrijdagavond in de verloren Coupe de la Ligue-finale tegen Paris Saint-Germain zijn officiële rentree heeft kunnen maken. De spits van Olympique Lyon was maanden uit de roulatie door een zware knieblessure.

"Ik raakte in december geblesseerd, maar ik kan nu wel stellen dat ik sterker ben teruggekomen. Daarom wil ik iedereen bedanken die een rol heeft gespeeld in mijn revalidatie", schreef Memphis vrijdagavond na de finale op Instagram.

"Van de dokter die me opereerde, tot Fysiomed Amsterdam, Olympique Lyon en bondscoach Ronald Koeman, die me bleef steunen. De mensen die me in Rome bezochten (daar werd Memphis geopereerd, red.) weten dat ze in mijn hart zitten."

De 26-jarige Memphis scheurde in december in het thuisduel met Stade Rennes zijn kruisband, een blessure waar een herstelduur van zes tot negen maanden voor staat. De spits van het Nederlands elftal werkte hard tijdens zijn revalidatie en probeerde zelfs het EK te halen, dat uiteindelijk door de coronacrisis werd uitgesteld naar 2021.

Memphis Depay speelde zijn eerste officiële wedstrijd sinds december. (Foto: Pro Shots)

'Deze nederlaag doet pijn'

In de Coupe de la Ligue-finale kwam het alsnog van een officiële rentree en Memphis keerde direct terug in de basis. De aanvoerder van Lyon werd na tachtig minuten gewisseld voor Karl Toko Ekambi en maakte de beslissende strafschoppenserie dus niet meer mee, die nodig was omdat er na 120 minuten nog niet was gescoord.

De eerste tien penalty's waren allemaal raak, waarna Bertrand Traoré (ex-Vitesse en Ajax) de zesde strafschop van Lyon miste. Invaller Pablo Sarabia benutte vervolgens de beslissende strafschop, waardoor het PSG van Mitchel Bakker na de landstitel en de Coupe de France ook het tweede bekertoernooi in Frankrijk won.

"Deze doet pijn, maar dit seizoen is nog niet voorbij", schreef Memphis in zijn Instagram-bericht, doelend op de return tegen Juventus in de achtste finales van de Champions League. "Er komt weer een belangrijke wedstrijd aan en dan moeten we er klaar voor zijn."

Olympique Lyon won de eerste ontmoeting met Juventus eind februari met 1-0 en heeft dus een goede uitgangspositie voor de return, die komende vrijdag wordt gespeeld in Turijn. De winnaar mag naar Lissabon, waar de Champions League deze maand in toernooivorm zal worden afgemaakt.

