Kenneth Vermeer is er vrijdagavond (lokale tijd) met Los Angeles FC niet in geslaagd de halve finales van het MLS is Back Tournament te bereiken. De ploeg van trainer Bob Bradley verloor in Walt Disney World na strafschoppen van Orlando City.

De 34-jarige Vermeer blonk vlak na rust nog uit door een strafschop van Nani te stoppen. Los Angeles kwam drie minuten later zelfs op voorsprong via Bradley Wright-Phillips, die de bal van dichtbij hoog in het doel werkte.

Het leek bij die ene treffer te blijven, maar Orlando maakte in de laatste minuut gelijk. 121-voudig Portugees international João Moutinho kopte raak uit een corner van landgenoot Nani, waardoor er een strafschoppenserie nodig was om de wedstrijd te beslissen.

De tweede penalty van Los Angeles ging mis - Jordan Harvey raakte de lat - en Orlando City maakte geen fout meer, waardoor Nani mocht aanleggen voor de beslissende strafschop. De voormalige Manchester United-aanvaller wist Vermeer dit keer wel te verschalken, waardoor Orlando City in de halve finales staat.

Vermeer is bezig aan zijn eerste wedstrijden bij LAFC, dat hem in januari overnam van Feyenoord. De vijfvoudig Oranje-international speelde in maart al twee wedstrijden in de reguliere competitie, maar die werd door de coronacrisis stilgelegd.

Orlando City is de tweede halvefinalist van het MLS is Back Tournament. Philadelphia Union voegde zich bij de laatste vier door Sporting Kansas City met 3-1 te verslaan. De andere wedstrijden in de kwartfinales zijn San Jose Earthquakes-Minnesota United en New York City FC-Portland Timbers.

