Paris Saint-Germain heeft vrijdag de Franse 'treble' veiliggesteld. De ploeg van basisspeler Mitchel Bakker won de Coupe de la Ligue door in de finale na strafschoppen af te rekenen met Olympique Lyon. De officiële rentree van Memphis Depay leverde daardoor geen prijs op.

Er vielen geen doelpunten in 120 minuten speeltijd, waarna alleen Olympique Lyon-aanvaller Bertrand Traoré miste in de penaltyserie.

Memphis speelde zijn eerste officiële wedstrijd sinds hij op 15 december een kruisband in zijn knie afscheurde. Eerder deze maand deed de oud-PSV'er al mee in een aantal oefenduels van Lyon.

Het was de laatste Coupe de la Ligue-finale, want de bekercompetitie stopt na dit seizoen om het speelschema van de Franse clubs iets minder druk te maken. PSG gaat met negen eindzeges, waarvan zes in de laatste zeven jaar, de boeken in als de recordwinnaar.

De ploeg van Thomas Tuchel won vorige week al de Coupe de France, het belangrijkste bekertoernooi van Frankrijk, door in de finale met 1-0 te winnen van Saint-Étienne. PSG werd bovendien tot kampioen uitgeroepen nadat de Ligue 1 voortijdig werd gestaakt. PSG, dat ook nog in de kwartfinales van de Champions League staat, won drie keer eerder de drie nationale prijzen in één seizoen: in 2014/2015, 2015/2016 en 2017/2018.

Memphis Depay wist Olympique Lyon niet aan de eerste prijs sinds 2012 te helpen. (Foto: Pro Shots)

Memphis laat af en toe zijn klasse zien

In een open eerste helft kregen beide ploegen kansen voor zo'n vijfduizend fans in het Stade de France in Parijs. Vlak voor rust had Olympique Lyon-keeper Anthony Lopes een zeer fraaie reflex in huis na een knal van afstand van Idrissa Gueye.

Aan de andere kant liet de bedrijvige Memphis af en toe zijn klasse zien. De Oranje-international volleerde in de openingsfase ruim over zag vlak na rust een van richting veranderd schot net aan de voor hem verkeerde kant van de paal belanden. Na tachtig minuten werd de aanvoerder van Lyon uit het veld gehaald door trainer Rudi Garcia.

Vlak daarna kreeg Neymar niet voor het eerst een goede kans, maar Lyon-uitblinker Lopes redde knap op de kopbal van de Braziliaan. Er was daardoor een verlenging nodig, maar daarin wisten beide ploegen ook niet te scoren. Lyon-verdediger Rafael kreeg vlak voor tijd nog wel rood voor het neerhalen van de doorgebroken Ángel Di María, net buiten het zestienmetergebied.

In de penaltyserie gingen de eerste tien strafschoppen allemaal raak. Bij de elfde penalty redde PSG-keeper Keylor Navas knap de inzet van oud-Ajacied Traoré, waarna invaller Pablo Sarabia de 'treble' van PSG veiligstelde.