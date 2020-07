PSV heeft vrijdag het eigen coronaprotocol aangescherpt naar aanleiding van de op het laatste moment afgelaste oefenwedstrijd eerder op de dag tegen UNA. Bij de amateurclub is een speler positief getest op het coronavirus.

Het duel tussen PSV en UNA zou om 20.00 uur beginnen op De Herdgang. De selectie van UNA was al aanwezig op de trainingsaccommodatie van PSV, maar een uur voor de aftrap kreeg de desbetreffende speler een telefoontje dat hij besmet is met COVID-19.

"We hebben ervoor gekozen om UNA deels te testen, ook omdat we ons protocol dat straks gaat draaien in de praktijk wilden gaan uitvoeren. We hebben niet de volledige selectie kunnen testen, maar hebben van de medische staf van UNA begrepen dat er geen klachten waren en dus geen reden voor bezorgdheid", zegt Gust van Montfort, medisch manager van PSV.

"Uiteindelijk zijn vandaag enkele samples van UNA-spelers opnieuw getest. Dat was een keuze van het laboratorium waarmee we samenwerken. Uit die hertest is een positief geval naar voren gekomen. Omdat die uitslag zo kort voor de wedstrijd pas tot ons kwam en de spelers van UNA al in Eindhoven waren, hebben we besloten het duel niet te laten spelen."

'Testen voor oefenduels voortaan een voorwaarde'

PSV heeft daarop besloten om ook de oefenwedstrijden van Jong PSV en PSV Vrouwen zaterdag tegen respectievelijk Excelsior Maassluis en KAA Gent te schrappen. De Eindhovenaren kunnen namelijk niet garanderen dat alle spelers coronavrij zijn en willen geen enkel risico nemen.

"We cancelen de duels van Jong PSV en PSV Vrouwen van zaterdag, omdat die PSV-teams nog niet getest zijn. Dat geldt ook voor Excelsior Maassluis. Ondanks dat het geen verplichting is om voor oefenduels te testen en er geen klachten zijn, hebben we besloten om dit tóch voortaan als voorwaarde te stellen", aldus van Montfort.

"De oplopende cijfers onder met name jongeren hebben we ook meegenomen in de afweging die is gemaakt. Op de korte termijn is dat even vervelend, maar het is beter om nu bij te stellen."