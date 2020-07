FC Twente heeft vrijdag alweer de vijfde versterking voor komend seizoen binnengehaald. De Enschedeërs nemen de 22-jarige Griekse aanvaller Lazaros Lamprou op huurbasis over van PAOK Saloniki.

Lamprou keert daarmee terug naar de Eredivisie. Hij speelde in het seizoen 2018/2019 voor Fortuna Sittard en kon toen prima cijfers overleggen. Hij maakte acht doelpunten en leverde tien assists in 27 officiële wedstrijden.

De buitenspeler kwam via de jeugdopleiding van Panathinaikos en Iraklis in 2017 bij PAOK terecht. Hij werd daar meteen verhuurd aan Panianios en later dus aan Fortuna en speelde afgelopen seizoen zeven duels in het eerste elftal van PAOK, waarin hij twee keer scoorde.

"FC Twente is een grote club. Dat is een van de redenen waarom ik getekend heb, de grootte, de geschiedenis maar vooral de supporters. Ik hoop hier veel minuten te maken. Ik wil mezelf laten zien en het team helpen met goals en assists", zegt Lamprou op de website van FC Twente.

"Lazaros geeft ons meer mogelijkheden op de vleugels. Hij maakte indruk in zijn jaar dat hij voor Fortuna Sittard uitkwam, hij is een heel behendige speler. We hopen en verwachten straks een nog betere Lamprou te zien", aldus technisch directeur Jan Streuer van FC Twente.

FC Twente haalde eerder Gijs Smal (FC Volendam), Nathan Markelo (Everton), Václav Cerny (FC Utrecht) en Kik Pierie (Ajax). De laatste drie worden net als Lamprou gehuurd. De nummer veertien van vorig seizoen wil de komende weken nog meer spelers verwelkomen.