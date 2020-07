De oefenwedstrijd van PSV vrijdag tegen de amateurs van UNA is op het laatste moment afgelast. Bij de tegenstander van de Eindhovenaren is een speler positief getest op het coronavirus.

Het duel tussen PSV en UNA zou om 20.00 uur beginnen op De Herdgang. De selectie van UNA was al aanwezig op de trainingsaccommodatie van PSV, maar een uur voor de aftrap kreeg een speler een telefoontje dat hij besmet is met COVID-19.

De speler werd donderdagochtend getest. Hij trainde donderdagavond mee met de rest van de ploeg en zat ook in de spelersbus op weg naar De Herdgang. Hij werd bij het horen van het nieuws opgehaald door zijn ouders, terwijl zijn teamgenoten weer met de spelersbus teruggingen naar het eigen complex.

"Blij word ik hier niet van. Er zaten een hoop mensen in de bus, spelers en staf. Het is nu vooral belangrijk om de schade te beperken. We kijken hoe we de zaak onder controle kunnen houden en risico's kunnen vermijden", zegt UNA-voorzitter Peter Smetsers tegen het AD.

PSV speelt onderling oefenduel

PSV gaat nu nog wel een onderling oefenduel spelen op De Herdgang. Team Denzel Dumfries neemt het onder toeziend oog van een geringd aantal toeschouwers in twee keer 22,5 minuut op tegen Team Nick Viergever.

Het treffen met UNA zou de eerste vriendschappelijke confrontatie van PSV zijn in de voorbereiding op komend seizoen. De nummer vier van vorig seizoen begon vorige week met trainen onder leiding van de nieuwe trainer Roger Schmidt.

PSV gaat van maandag tot en met zondag op trainingskamp in het Duitse Marienfeld en speelt daar achter gesloten deuren oefenwedstrijden tegen SC Verl (8 augustus) en KFC Uerdingen 05 (9 augustus).

Vervolgens oefent PSV in het eigen Philips Stadion nog tegen Vitesse (15 augustus) en Willem II (21 augustus), om op 13 september aan de Eredivisie te starten met een uitduel met FC Groningen.