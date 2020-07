Napoli heeft zich vrijdag versterkt met Victor Osimhen. De Italiaanse club neemt de 21-jarige Nigeriaanse aanvaller voor tientallen miljoenen euro's over van Lille OSC.

Napoli en Lille doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar volgens verschillende media betaalt Napoli liefst 60 miljoen euro en kan dat door middel van bonussen nog oplopen tot maximaal 80 miljoen euro.

Osimhen zou daarmee Hirving Lozano aflossen als recordaankoop van Napoli. De Mexicaanse aanvaller kwam vorig jaar zomer voor naar verluidt 38 miljoen euro over van PSV, maar hij heeft de verwachtingen nog niet kunnen waarmaken.

De fysiek sterke Osimhen speelde slechts één seizoen voor Lille, dat hem een jaar geleden voor 14 miljoen euro overnam van Charleroi. Hij scoorde voor Lille achttien keer in 38 officiële wedstrijden.

Osimhen kwam in 2017 via de Ultimate Strikers Academy in zijn geboorteland bij VfL Wolfsburg terecht. Hij werd een jaar later verhuurd aan Charleroi, dat hem vorig jaar voor 3,5 miljoen euro definitief inlijfde, maar meteen weer doorverkocht aan Lille.

Napoli was op zoek naar een nieuwe spits omdat Arkadiusz Milik deze zomer lijkt te gaan vertrekken bij Napoli. De oud-Ajacied weigert vooralsnog zijn nog één jaar doorlopende contract te verlengen en zou in de belangstelling staan van Juventus.