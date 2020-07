De Jupiler Pro League bevat de komende twee seizoenen achttien in plaats van zestien clubs. Dat heeft de hoogste divisie van België vrijdag besloten tijdens een algemene vergadering.

Die vergadering volgde een dag nadat de rechtbank Waasland-Beveren in het gelijk had gesteld in een rechtszaak tegen de organisatie van de Belgische competitie. De club vocht met succes degradatie aan, nadat het seizoen wegens het coronavirus werd gestaakt.

Door de uitbreiding van de competitie spelen OHL en Beerschot komend seizoen beide in de Jupiler Pro League. Die clubs zouden zondag de return spelen in de finale van de play-offs om promotie.

Doordat de competitie meer speelrondes zal bevatten, worden de play-offs ingekort. De tweede divisie in België zal komend seizoen slechts uit zeven clubs bestaan.

Ook in het seizoen 2021/2022 zullen er achttien clubs op het hoogste niveau spelen. Aan het einde van die jaargang degraderen er drie clubs en promoveert er slechts één, zodat de competitie na de zomer van 2022 weer uit zestien clubs bestaat.