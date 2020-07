Sparta Rotterdam heeft de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het komende seizoen gewonnen. De Eredivisionist was vrijdag op het trainingskamp in Delden met 3-1 te sterk voor Keuken Kampioen Divisie-club TOP Oss.

Sparta kwam nog wel op een 0-1-achterstand door een doelpunt van Giovanni Büttner, maar bracht nog voor rust de stand in evenwicht dankzij een treffer van Danzell Gravenberch, die deze zomer werd overgenomen van tegenstander TOP Oss.

In de tweede helft liep Sparta met elf nieuwe namen op het veld uit naar 3-1. Jeugdspeler Emmanuel Emegha zorgde voor de 2-1 en een ander product van de opleiding, Jason Meerstadt, bepaalde de eindstand.

Er was geen publiek welkom in Delden. De ploegen uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gaan bij onderlinge vriendschappelijke duels in augustus wel testen met toeschouwers in het stadion.

Sparta speelt volgende maand nog minimaal vier oefenwedstrijden, waaronder een tegen Feyenoord, volgende week zondag in De Kuip. Het team van trainer Henk Fraser begint op 13 september aan de Eredivisie met een thuisduel met Ajax.