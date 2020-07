ADO Den Haag heeft vrijdag met 0-0-gelijkgespeeld in een oefenwedstrijd tegen MVV Maastricht. Vitesse en Sparta Rotterdam wonnen wel in de voorbereiding op komend seizoen van respectievelijk Westerlo (4-2) en TOP Oss (3-1).

MVV-ADO was het eerste duel in een reeks oefenwedstrijden die live worden uitgezonden door FOX Sports. Er was geen publiek welkom in De Geusselt, waardoor er voor het eerst in Nederland gebruik werd gemaakt van kunstmatige stadiongeluiden.

Vitesse kwam in het Gelredome tegen Westerlo nog wel op een 0-1-achterstand door een doelpunt van Igor Vetokele, maar leidde halverwege al wel met 2-1 dankzij treffers van aankoop Loïs Openda en Oussama Darfalou.

In de tweede helft liep Vitesse met tien nieuwe namen op het veld - alleen doelman Remko Pasveer bleef staan - uit naar 4-1 door Oussama Tannane en Riechedly Bazoer (strafschop), waarna het nog 4-2 werd via Noel Soumah.

In augustus wel toeschouwers bij oefenduels

Sparta kwam in Delden tegen TOP ook op een 0-1-achterstand door Giovanni Büttner, maar bracht nog voor rust de stand in evenwicht dankzij Danzell Gravenberch, die deze zomer werd overgenomen van tegenstander TOP.

In de tweede helft breidde Sparta met een geheel nieuw elftal de score uit naar 3-1. Jeugdspeler Emmanuel Emegha zorgde voor de 2-1 en een ander product van de opleiding, Jason Meerstadt, bepaalde de eindstand.

De clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gaan bij onderlinge vriendschappelijke duels in augustus waarschijnlijk wel testen met toeschouwers in het stadion, die in de competitie normaal gesproken voor een derde zullen worden gevuld.