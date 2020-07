Arjen Robben zal zaterdagavond nog niet zijn rentree als profvoetballer maken. De 36-jarige aanvaller ontbreekt in de selectie van FC Groningen voor het oefenduel met Heracles Almelo.

"Het ziet er heel goed uit met Arjen. Voor elke speler hebben we een maatplan en het doel voor hem is om erbij te zijn als we in september de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen PSV spelen", verklaarde trainer Danny Buijs de afwezigheid van Robben vrijdag in gesprek met FC Groningen TV.

Robben, die eind juni bekendmaakte terug te willen keren als profvoetballer, trainde in zijn eerste dagen bij Groningen vooral individueel. Toch zei hij ruim een week geleden "meer dan tevreden" te zijn over zijn fysieke gesteldheid. De 96-voudig international trainde deze week ook al mee met de groep.

De laatste officiële wedstrijd van Robben dateert nog altijd van 25 mei 2019, toen de toenmalige speler van Bayern München zeventien minuten meedeed in de gewonnen DFB-Pokal-finale tegen RB Leipzig.

Naast Robben zullen ook Ko Itakura en Damil Dankerlui niet in actie komen tegen Heracles. De 23-jarige Itakura wordt komend seizoen wederom gehuurd van Manchester City en zijn leeftijdsgenoot Dankerlui kwam deze week over van Willem II.

FC Groningen speelt zaterdag de eerste oefenwedstrijd in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Het duel met Heracles in het Hitachi Capital Mobility Stadium begint om 20.00 uur. De ploeg van Buijs zal het Eredivisie-seizoen na een reeks oefenwedstrijden op zaterdag 13 september beginnen met een thuiswedstrijd tegen PSV.