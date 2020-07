Sven Botman mag zich na wekenlange onzekerheid alsnog speler van Lille OSC noemen. De twintigjarige verdediger tekende vrijdag een vijfjarig contract bij de club uit de Ligue 1.

Begin juli maakte zaakwaarnemer Nikkie Bruinenberg bij De Telegraaf bekend dat Botman naar Lille zou verkassen, maar sindsdien bleef het stil rond de Nederlander. Uiteindelijk heeft het vier weken geduurd voordat alles rond was.

"Drie keer eerder dacht ik naar Frankrijk te kunnen reizen, maar telkens werd er weer een streep doorheen gezet", zegt Botman vrijdag lachend in gesprek met De Telegraaf. "Lille wilde eerst de zekerheid hebben een speler te verkopen, voordat er in mij kon worden geïnvesteerd.”

Het zag er lange tijd naar uit dat Botman komend seizoen gewoon het shirt van Ajax zou dragen. De Amsterdammers verlengden zijn contract in maart tot medio 2023 en de toenmalige sc Heerenveen-huurling was zelf ook van plan om bij de 34-voudig landskampioen te slagen.

"Aanvankelijk heb ik alles afgehouden, omdat Ajax een plan met me had en daar stond ik achter", zegt Botman. "Maar de technisch directeur van Lille hield vol. Daarom heb ik besloten toch een keer te gaan luisteren. Gek genoeg kreeg ik een beter gevoel bij Lille dan bij Ajax. Bij Lille ben ik voor de basis gehaald en bij Ajax zou ik met Daley Blind een 'monument' voor me hebben."

Mede dankzij die contractverlenging van eerder dit jaar ontvangt Ajax circa 8 miljoen euro voor Botman, die nooit een wedstrijd in de hoofdmacht speelde. Hij kwam wel tot 28 officiële duels voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.