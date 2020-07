Feyenoord doet op 22 augustus mee aan een oefentoernooi om de Cup of Traditions. De Rotterdammers nemen het in Duisburg op tegen gastheer MSV Duisburg en Borussia Dortmund.

Feyenoord speelt die dag eerst om 16.45 uur tegen Dortmund en wacht om 18.00 uur een krachtmeting met Duisburg, dat uitkomt op het derde niveau van Duitsland. De wedstrijden in de Schauinsland-Reisen-Arena duren twee keer een half uur.

Mogelijk zijn er ook toeschouwers welkom bij de wedstrijden om de Cup of Traditions, maar dat is nog niet zeker. MSV Duisburg is in gesprek met de lokale autoriteiten over een protocol dat het toelaten van publiek mogelijk moet maken.

Door de wedstrijden in Duisburg speelt Feyenoord vooralsnog vier oefenwedstrijden in aanloop naar komend seizoen. De ploeg van trainer Dick Advocaat begint de voorbereiding op 9 augustus tegen Sparta Rotterdam en speelt een week later tegen FC Twente.

Het nieuwe-Eredivisie-seizoen gaat in het weekend van 12 en 13 september van start. Feyenoord begint de competitie die zaterdag met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (aftrap 20.00 uur).