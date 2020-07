Louis van Gaal verwacht dat het nog lang zal duren voordat een profvoetballer bekendmaakt homoseksueel te zijn. De voormalige bondscoach van het Nederlands elftal raadt spelers in het betaald voetbal wel aan om uit de kast te komen.

"Ik hoop voor de gemeenschap dat het niet te lang duurt voordat een profvoetballer uit de kast komt. Maar ik ben bang dat het langer zal duren dan iedereen denkt en dat vind ik heel jammer", zegt Van Gaal vrijdag in een uitgebreid interview met de Gaykrant, in de week dat in Amsterdam een versoberde versie van de Gay Pride plaatsvindt.

Het thema rondom homoseksuele voetballers werd deze maand weer actueel, nadat een speler uit de Premier League in een anonieme open brief in Britse tabloids bekendmaakte op mannen te vallen. Ook in de Eredivisie zijn er geen spelers actief die openlijk homoseksueel zijn.

"Er is niet één speler in mijn carrière die gezegd heeft: ik ben homo. Niet één. Dat zegt genoeg", aldus de 68-jarige Van Gaal, die in 2013 nog op een boot van de KNVB stond tijdens de Gay Pride. "Er lopen wel homoseksuele profvoetballers rond, maar niet veel. De voetbalwereld is ook geen afspiegeling van de maatschappij."

'Altijd beter om uit de kast te komen'

Van Gaal was tientallen jaren in verschillende landen werkzaam als trainer en weet dan ook hoe gevoelig de kwestie ligt in de voetbalwereld. De geboren Amsterdammer had gedurende zijn carrière wel vaak vermoedens bij bepaalde spelers over hun geaardheid.

"Maar als iemand daar niet zelf mee komt, wil ik hem daar niet mee belasten. Ik wil juist die speler beschermen. De meeste van hen zijn ook getrouwd met een vrouw en hebben kinderen. Dat kan ik ze echt niet aandoen", aldus Van Gaal, die spelers wel aanraadt om voor hun seksuele geaardheid uit te komen.

"Het is altijd veel beter om uit de kast te komen, want je moet zo dicht mogelijk bij jezelf blijven. Je hebt dan wel veel moed en kracht nodig. Homoseksualiteit wordt door velen en zelfs nog in naam van God als afwijkend gedrag gezien. Het zal veel teweegbrengen en je moet veel weerstand overwinnen."