De VAR in de Eredivisie wordt komend seizoen uitgebreid met buitenspeltechnologie. Zo kan nauwkeurig bepaald worden of een treffer wel of niet in buitenspelpositie is gemaakt.

Afgelopen seizoen werd de buitenspeltechnologie al in de Engelse Premier League en in de Champions League gebruikt. Met denkbeeldige lijnen op het veld kan tot op centimeters nauwkeurig bepaald worden of er sprake was van buitenspel.

Momenteel worden in alle achttien Eredivisie-stadions de voorbereidingen getroffen om de technologie te implementeren. Er worden extra camera's geplaatst ter hoogte van de zestienmeterlijn. Deze waren tot dusver alleen aanwezig in de stadions van Ajax, Feyenoord en PSV.

"De afgelopen twee seizoenen bleek buitenspel soms lastig vast te stellen in stadions zonder zestienmetercamera's", schrijft de KNVB op zijn website. "De zestienmetercamera's voorzien de VAR niet alleen van goede beelden, maar zijn ook noodzakelijk bij het gebruik van de buitenspeltechnologie."

De buitenspeltechnologie zal pas worden ingezet als alle stadions in de Eredivisie over de extra camera's beschikken. Volgens de KNVB is het streven om dat voor de competitiestart op 12 september voor elkaar te krijgen.