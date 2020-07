Voorzitter Aurelio De Laurentiis begrijpt niet waarom Napoli volgende week de return tegen FC Barcelona in de achtste finales van de Champions League per se in Barcelona moet spelen. In die regio laait het coronavirus weer op en zijn de maatregelen verscherpt.

Napoli en FC Barcelona speelden het eerste duel van het tweeluik eind februari met 1-1 gelijk, waarna het seizoen maanden stil kwam te liggen door de coronacrisis. Zaterdag 8 augustus staat dan eindelijk de return op het programma in Camp Nou, maar De Laurentiis ziet dat vanwege de forse toename van coronabesmettingen in Barcelona niet zitten.

"Ik hoor veel verwarring en angstige geluiden uit Spanje komen, maar de UEFA doet alsof er niks aan de hand is", zegt de Napoli-preses bij Italiaanse media. "Ik vind het onbegrijpelijk dat de return nog altijd gepland staat in een stad waar de situatie rondom het coronavirus kritiek is."

De UEFA besloot vorige maand om de Champions League in augustus in een aangepast format af te maken met een toernooi in Lissabon. De Europese voetbalbond koos er echter wel voor om de resterende returns in de achtste finales nog gewoon in de landen van de thuisspelende clubs af te laten werken.

"Wat is er nodig om te zeggen: ga niet naar Barcelona, maar laten we die return in Portugal, Duitsland of Genève afwerken?", vraagt De Laurentiis zich hardop af. "Als de UEFA de Champions League en de Europa League graag in Portugal en Duitsland wil afmaken, kunnen we de return daar ook wel spelen."

FC Barcelona-Napoli is een van de vier returns die nog gespeeld moeten worden in de achtste finales van de Champions League. De andere drie zijn Juventus-Olympique Lyon, Manchester City-Real Madrid en Bayern München-Chelsea.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League