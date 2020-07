Memphis Depay is er klaar voor om zijn officiële rentree te maken na zijn zware knieblessure. De Oranje-international staat vrijdag met Olympique Lyon in de finale van de Coupe de la Ligue tegenover landskampioen Paris Saint-Germain.

"Memphis en Jeff Reine-Adélaïde (die eveneens terug is na een zware knieblessure, red.) zijn er klaar voor", zei trainer Rudi Garcia donderdag bij zijn persconferentie in aanloop naar de wedstrijd in Parijs.

"Ze hebben hard gewerkt en zijn klaar voor de twee grote wedstrijden die ons te wachten staan. Het worden fantastische wedstrijden, we hebben er heel veel zin in en zitten vol motivatie."

Memphis scheurde op 15 december zijn kruisband af en werkte sindsdien hard aan zijn herstel met als ultieme doel het EK in juni, dat uiteindelijk met een jaar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Begin deze maand maakte Memphis, die aanvoerder is in Lyon, zijn rentree in een oefenduel. De oud-PSV'er maakte vier doelpunten in de met 12-0 gewonnen wedstrijd tegen amateurclub US Port Valais.

In de bekerfinale tegen PSG kan Lyon de eerste prijs in acht jaar pakken. Volgende week vrijdag wacht Juventus in de return van de achtste finales van de Champions League. Het heenduel werd in eigen huis met 1-0 gewonnen.