De tweede zomerse transferperiode voor de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gaat in op woensdag 5 augustus en duurt tot en met dinsdag 6 oktober, zo heeft de KNVB donderdag besloten.

Het besluit van de voetbalbond heeft tot gevolg dat de transferwindow in Nederland bijna tegelijkertijd eindigt met de periode in landen als Duitsland, Spanje en Italië, waar de deadline 24 uur eerder verstrijkt (5 oktober om 23.59 uur).

Als gevolg van de coronacrisis hebben alle landen de data van de transferperiode moeten aanpassen. Vanwege het vroegtijdig stopgezette seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie was er in Nederland al een eerste window, die liep van 1 tot en met 21 juli.

In de periode tussen 21 juli en 5 augustus is het voor de clubs toegestaan om spelers aan te trekken en mee te laten trainen. De aanwinsten mogen in die periode alleen niet uitkomen in (oefen)wedstrijden.

Eerder op donderdag maakte de KNVB met het oog op volgend seizoen al bekend dat in zowel de Eredivisie als Keuken Kampioen Divisie vijf wissels worden toegestaan. Daarmee wordt de lijn van de internationale spelregelcommissie IFAB gevolgd.

Het Eredivisie-seizoen begint op zaterdag 12 september met de wedstrijd FC Utrecht-AZ. De eerste wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie zijn op 28 augustus.