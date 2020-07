Gianni Infantino is niet bang voor het onderzoek dat een Zwitserse rechtbank donderdag naar hem opende. De FIFA-voorzitter is ervan overtuigd dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dus niet schuldig is aan corruptie.

Een rechtbank in Zürich neemt de contacten van Infantino met procureur-generaal Michael Lauber onder de loep, die aan het hoofd stond van het Zwitserse pakket. De twee verzwegen een ontmoeting, wat al tot het vertrek van Lauber leidde.

"Maar een ontmoeting van de procureur-generaal van Zwitserland is volkomen legaal. Het is geen schending van wat dan ook. Integendeel, het maakt deel uit van de taken van de FIFA-voorzitter", zegt Infantino in een verklaring van de FIFA.

De vijftigjarige Zwitser zegt volledig mee te werken aan het onderzoek en herinnert aan zijn aanstelling in 2016, toen hij als opvolger van Sepp Blatter voor meer transparantie moest zorgen bij de van corruptie doordrenkte FIFA.

"Er waren toen nog heel veel vragen. Het is dus legitiem om de Zwitserse procureur-generaal opheldering te geven, in de hoop dat de degenen zullen boeten die de FIFA hebben geschaad."

Infantino werd in 2019 herkozen voor een tweede termijn als voorzitter van de FIFA, waardoor hij in principe nog vier jaar aan het hoofd staat van de wereldvoetbalbond.