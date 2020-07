Newcastle United valt toch niet in handen van een consortium uit Saoedi-Arabië. Na maanden van onzekerheid heeft de groep investeerders donderdag besloten om zich terug te trekken.

Het Saoedische Public Investment Fund (PIF) had maanden geleden al een bod neergelegd bij de Premier League om 80 procent van de aandelen van Newcastle United voor 300 miljoen pond (zo'n 330 miljoen euro) over te nemen van Mike Ashley.

De Premier League moest het bod goedkeuren, maar een beslissing liet lang op zich wachten, wat er nu toe heeft geleid dat de PIF het bod heeft ingetrokken en Newcastle niet een van de rijkste clubs op aarde wordt.

"We moeten ons helaas terugtrekken", staat in een verklaring. "De commerciële overeenkomst tussen de investeerders en de eigenaren van de club in door het lange proces verlopen en kan helaas niet worden verlengd."

Bod kwam van omstreden kroonprins

Vermoedelijk had de Premier League moeite om de banden te achterhalen die de omstreden kroonprins Mohammed bin Salman als voorzitter van de PIF met de Saoedische regering had.

Bin Salman is omstreden, omdat hij volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in 2018 opdracht gaf tot de moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel. Hatice Cengiz, de weduwe van Khashoggi, riep de Premier League in april op om de overname tegen te houden.

Ook Amnesty International was fel tegen de overname van de nummer dertien van de Premier League, vanwege de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië.