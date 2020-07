Andrea Pirlo gaat aan de slag als coach van de beloftenploeg van Juventus. Het is de eerste trainersklus voor de voormalige topmiddenvelder, die na vijf jaar terugkeert bij de Italiaanse kampioen.

De inmiddels 41-jarige Pirlo speelde tussen 2011 en 2015 voor Juventus, waarmee hij vier landstitels veroverde en de Coppa Italia pakte. Eerder was hij zeer succesvol bij AC Milan.

Met de Milanezen won Pirlo onder meer twee keer de Champions League, net als twee landstitels, twee Europese Super Cups, één keer het WK voor clubs en een keer de Italiaanse beker.

De 116-voudig international, die eerder in zijn loopbaan ook voor onder meer Internazionale speelde, maakte in de zomer van 2015 de overstap van Juventus naar New York City FC. In de Verenigde Staten sloot hij zijn carrière anderhalf jaar geleden af.

Als international beleefde Pirlo zijn hoogtepunt in 2006, toen Italië bij het WK in Duitsland met de wereldtitel aan de haal ging door Frankrijk in de finale na strafschoppen te verslaan.