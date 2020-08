Nathan Aké maakt een toptransfer in de Premier League. De 25-jarige verdediger stapt volgens Engelse media voor zo'n 45 miljoen euro over van Bournemouth naar Manchester City en tekent een contract voor vijf jaar.

"City was de afgelopen tien jaar de beste ploeg in Engeland. Het is een droom om hier te komen", zegt Aké op de website van zijn nieuwe club. "Dit is een topteam vol spelers van wereldklasse. Op alle plekken in deze ploeg spelen grote namen van internationale afkomst."

"Pep (Guardiola, red.) is een manager die over de hele wereld wordt bewonderd. Het succes dat hij heeft gehad is ongelooflijk en zijn speelstijl spreekt mij enorm aan", vervolgt hij. "Ik weet dat ik hard zal moeten werken om in de basis te komen."

Het transferbedrag maakt Aké de op drie na duurste Nederlandse speler ooit is. Alleen Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt werden voor meer geld verkocht.

Aké degradeerde met Bournemouth

Aké was in de afgelopen drie seizoenen een belangrijke kracht bij Bournemouth. Met de club degradeerde hij eind vorige maand naar het Championship, al miste de Oranje-international dat duel vanwege een blessure.

In de top van de Premier League was Aké eerder speler van Chelsea, dat hem in 2011 wegplukte uit de jeugdopleiding van Feyenoord. In Londen kreeg hij soms speeltijd, maar brak hij niet door. Hij werd door Chelsea verhuurd aan Reading, Watford en Bournemouth.

In 2017 volgde een definitieve overstap naar Bournemouth, waar hij zich dit seizoen in de kijker speelde bij Manchester City. Tot dusver speelde Aké 146 Premier League-wedstrijden, waarin hij twaalf keer scoorde.

Bij het Nederlands elftal is Aké meestal bankzitter. In 2017 maakte hij tegen Marokko zijn interlanddebuut en inmiddels staat de teller op dertien duels en twee goals voor Oranje.