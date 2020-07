Giovanni van Bronckhorst is donderdag ook in zijn tweede duel als trainer van Guangzhou R&F tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen. Stadgenoot en regerend landskampioen Guangzhou Evergrande was met maar liefst 0-5 te sterk.

Mede door een doelpunt van voormalig Tottenham Hotspur- en FC Barcelona-middenvelder Paulinho was het bij rust al 0-2. In de tweede helft werd de situatie voor de thuisclub alsmaar pijnlijker.

De ruime nederlaag is een nieuwe tik voor Van Bronckhorst, die zondag al een tegenvallend debuut beleefde als trainer van Guangzhou R&F. Shenzhen FC was toen met 3-0 te sterk.

Het seizoen in de Chinese Super League zou eigenlijk in februari al beginnen, maar vanwege de coronacrisis liet de start maanden op zich wachten. Met nul punten uit twee duels staat Guangzhou R&F onderaan in groep A.

De drie beste clubs van poule A en B plaatsen zich uiteindelijk voor de play-offs om het kampioenschap. De onderste drie ploegen gaan de play-offs in om lijfsbehoud veilig te stellen.

De 45-jarige Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 trainer van Feyenoord en werd in januari van dit jaar gepresenteerd in Guangzhou, waar hij bezig is aan zijn eerste klus in het buitenland.