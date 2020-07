Een rechtbank in Zürich is donderdag een onderzoek gestart naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Zwitser wordt verdacht van corruptie.

Er is een speciale aanklager aangesteld, die het onderzoek gaat leiden naar contacten van Infantino met Michael Lauber, die als federaal procureur aan het hoofd stond van het Zwitserse parket. Autoriteiten melden dat het onderzoek naar Infantino is begonnen en dat er formeel toestemming is gevraagd om een procedure tegen Lauber te starten.

Vorige week bood Lauber zijn ontslag aan, nadat de rechtbank had geconcludeerd dat hij een ontmoeting met Infantino had verzwegen. Hij had daarvoor officieel toestemming moeten vragen.

Speciale aanklager Stefan Keller werd eerder deze maand aangesteld om mogelijke corruptie van Infantino en Lauber te onderzoeken. Hij meldt aanwijzingen te hebben gevonden voor strafbare feiten. Zowel Infantino als Lauber ontkent dat.

Infantino volgde corrupte Blatter op

De vijftigjarige Infantino werd in 2016 gekozen als voorzitter van de FIFA, waar hij zijn landgenoot Sepp Blatter opvolgde. De 84-jarige Blatter werd in 2015 voor acht jaar geschorst (later teruggebracht tot zes jaar) na een groot corruptieschandaal bij de FIFA. Tal van andere FIFA-prominenten moesten eveneens het veld ruimen.

In 2019 werd Infantino herkozen voor een tweede termijn, waardoor hij in principe nog vier jaar aan het hoofd staat van de FIFA.