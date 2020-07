Waasland-Beveren heeft donderdag gelijk gekregen van de rechter in de zaak die is aangespannen tegen de Belgische voetbalbond en de Jupiler Pro League. De club wilde via een kort geding een plek op het hoogste niveau afdwingen en dat is gelukt.

De Belgische competitie werd net als de Eredivisie niet afgemaakt vanwege de coronacrisis. In België besloten ze echter wél promovendi en degradanten aan te wijzen, waardoor Waasland-Beveren werd veroordeeld tot het tweede niveau.

De club ging daar niet mee akkoord en stapte naar het Belgische Arbitragehof voor Sport (BAS), dat het degradatiebesluit nietig verklaarde. De raad van bestuur van de Pro League wilde desondanks vasthouden aan een competitie met vijftien clubs, waarna Waasland-Beveren een kort geding aanspande.

De uitspraak moest worden gedaan vóór de algemene vergadering van 31 juli, waar de clubs stemmen over het lot van Waasland-Beveren. De uitspraak van de rechter is logischerwijs een belangrijke opsteker voor de club in aanloop naar die cruciale stemmingsronde.

Als de Pro League straks toch besluit om Waasland-Beveren niet op te nemen in het wedstrijdschema van komend seizoen, dan krijgt de competitieorganisator een boete. Volgens Sporza gaat het om een bedrag van 2,5 miljoen euro per wedstrijd.

Door de soap rondom Waasland-Beveren is het wel de vraag of het nieuwe seizoen van de Jupiler Pro League wel op tijd van start kan gaan. De eerste wedstrijden van de competitie staan zaterdag 8 augustus op het programma.