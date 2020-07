PSV heeft donderdag doelman Robbin Ruiter aan Willem II verkocht. De 33-jarige keeper moet in Tilburg de opvolger van de naar Anderlecht vertrokken Timon Wellenreuther worden.

Ruiter tekent voor twee jaar bij Willem II, dat bovendien een optie heeft om het contract met een jaar te verlengen. Net als PSV is Willem II komend seizoen actief in de Europa League, al moeten eerste de voorrondes nog worden overleefd.

Het is niet bekend hoe hoog de transfersom is die PSV ontvangt voor de keeper, die nog tot medio 2021 onder contract stond. Ruiter was slechts één seizoen actief in Eindhoven, nadat hij vorige zomer transfervrij overkwam van Sunderland.

Als stand-in van Jeroen Zoet en later Lars Unnerstall keepte Ruiter slechts twee wedstrijden. Eerder speelde hij in Nederland voor FC Volendam en FC Utrecht.

Willem II had nog maar één doelman

Vrijdag traint Ruiter voor het eerst mee bij zijn nieuwe club. Willem II had na het vertrek van Wellenreuther en tweede doelman Michael Woud (verhuurd aan Almere City) slechts één doelman: de pas negentienjarige Connor van den Berg.

De Tilburgse club haalde eerder deze zomer verdediger Leeroy Owusu van De Graafschap, terwijl aanvaller Kwasi Wriedt en verdediger Derrick Köhn overkomen van Bayern München.

Zaterdag 8 augustus speelt Willem II tegen IJsselmeervogels zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen. De ploeg van trainer Adrie Koster komt ook nog vriendschappelijk in actie tegen VVV-Venlo en Ruiters oude club PSV in aanloop naar de Eredivisie-start.