Clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie mogen komend seizoen per wedstrijd vijf wissels toepassen. De KNVB volgt daarmee zoals verwacht de lijn van de internationale spelregelcommissie IFAB.

De regelwijziging is enkele maanden geleden doorgevoerd om spelers te ontlasten na de hervatting van het door de coronacrisis onderbroken seizoen. Aangezien veel competities deze zomer maar kort stilliggen en spelers weinig hersteltijd hebben, besloot de IFAB eerder deze maand om de vijf wissels in stand te houden.

Nationale bonden mogen zelf beslissen of ze akkoord gaan met de spelregelwijziging, waardoor het nog niet helemaal zeker was dat de Nederlandse clubs ook vijf keer mogen wisselen. De KNVB maakte donderdag bekend gewoon de lijn van de IFAB te volgen.

De Nederlandse clubs mogen komend seizoen niet alleen in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie, maar ook in de TOTO KNVB Beker en de play-offs voor Europees voetbal gebruikmaken van de twee extra wissels.

In verlenging is zesde wissel toegestaan

Om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt, mogen er maar drie wisselmomenten worden gebruikt; de rust telt niet mee als wisselmoment. Bij een verlenging mag er een zesde wissel worden toegepast en komt er dus ook een vierde wisselmoment.

Waar de competities in onder meer Engeland, Spanje, Duitsland en Italië gewoon zijn of worden afgemaakt, werd het Eredivisie-seizoen in april definitief beëindigd. De Nederlandse clubs speelden in maart hun laatste competitiewedstrijd, maar zijn nu begonnen aan de voorbereiding op komend seizoen.

In augustus staan veel oefenwedstrijden op het programma, waarna de Eredivisie in het weekend van 12 en 13 september van start gaat. FC Utrecht-AZ is op die zaterdag (aftrap 16.30 uur) de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen.

Bekijk het programma in de Eredivisie