PSV heeft donderdag in navolging van negen andere Eredivisie-clubs een sponsordeal gesloten met TOTO. De aanbieder van sportweddenschappen verbindt zich voor drie jaar aan de Eindhovenaren, met de optie voor nog eens twee seizoenen.

De spelers van PSV zullen door de overeenkomst in vriendschappelijke wedstrijden en bekerduels met het logo van TOTO op hun mouw spelen. Bij veel van de andere clubs die een deal sloten met het bedrijf, geldt dat ook voor competitiewedstrijden.

Feyenoord, Sparta Rotterdam, Willem II, FC Utrecht, FC Groningen, sc Heerenveen, ADO Den Haag, FC Twente en RKC Waalwijk gingen PSV al voor. Daarmee wordt dus meer dan de helft van de Eredivisie gesponsord door TOTO, dat de clubs financieel bijstaat in de coronacrisis.

"We hebben in de voorbije periode met verschillende betting-partijen gesproken", zegt commercieel directeur Frans Janssen van PSV. "Daarbij kwamen verschillende lucratieve voorstellen op tafel. Wij vinden het belangrijk dat een partner zijn zaken organiseert op een manier waar wij ons goed bij voelen en TOTO doet dat."

PSV zal vrijdag in de oefenwedstrijd tegen de amateurs van UNA voor het eerst met TOTO op de mouw spelen. Het is niet bekend welk bedrag gemoeid is met de overeenkomst, maar volgens het Eindhovens Dagblad gaat het om circa 5 of 6 miljoen euro voor een periode van vijf jaar.