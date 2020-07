Maurizio Sarri overweegt om zaterdag in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen zijn voltallige beloftenploeg in te zetten. De coach van kampioen Juventus merkte woensdagavond in de uitwedstrijd tegen Cagliari (2-0-verlies) dat zijn ploeg op is.

"Het probleem is dat we het enige team in Europa zijn dat in zo'n twee weken tijd vijf keer heeft moeten spelen", zei Sarri na het duel tegen DAZN. "We overwegen het onder 23-elftal zaterdag in zijn geheel in te zetten, zodat de rest een beetje rust krijgt."

Tegen Cagliari gunde Sarri al een aantal vaste krachten uit voorzorg rust, onder wie de geblesseerde Matthijs de Ligt, Paulo Dybala en doelman Wojciech Szczesny. Toch kwam Juventus nog met spelers als Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Leonardo Bonucci en Gonzalo Higuaín voor de dag, maar bleek Cagliari te sterk.

"Als je kijkt naar motivatie en vastberadenheid, dan was dit een atypische wedstrijd die niet vergelijkbaar is met andere duels dit seizoen", benadrukte de 61-jarige Sarri. "Onze passing is wel goed, maar het tempo was te laag. We maakten het de tegenstander daardoor wel erg makkelijk."

Cagliari was woensdagavond te sterk voor kampioen Juventus. (Foto: Pro Shots)

Personele problemen bij Juventus voor Champions League

Voor Juventus staat er in de slotfase van de Serie A niks meer op het spel, want de 'Oude Dame' kroonde zich zondag al voor het negende jaar op rij tot landskampioen. 'Juve' richt zich daardoor nu al op de Champions League, die binnenkort wordt hervat.

De ploeg van Sarri speelt op 7 augustus de return tegen het Olympique Lyon van Memphis Depay. De Fransen wonnen het eerste duel van het tweeluik voor eigen publiek met 1-0, waardoor Juventus een zware opdracht wacht in Turijn.

"Ik moest tegen Cagliari negen spelers thuislaten met een blessure, dus het spreekt voor zich dat ik wat twijfels heb in aanloop naar het duel met Lyon. We zullen zien wie er op tijd is hersteld", aldus Sarri. Juventus sluit het seizoen in de Serie A zaterdag af tegen AS Roma, dat al zeker is van de vijfde plek.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A