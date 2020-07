Ajax raakt Joël Veltman na negentien jaar kwijt aan Brighton & Hove Albion. De 28-jarige verdediger tekent een driejarig contract bij de nummer vijftien van de Premier League, waar hij ploeggenoot wordt van Davy Pröpper.

Veltman, die rugnummer 34 gaat dragen ter ere van Abdelhak Nouri, had bij Ajax nog eenjarige verbintenis, waardoor de Amsterdammers een kleine transfersom ontvangen. Beide clubs doen geen mededelingen over de hoogte van het bedrag, maar naar verluidt had hij een afkoopsom van 1 miljoen euro.

"Ik zou niet willen zeggen dat het moeilijk is om te vertrekken bij Ajax. Het is voor mij nu gewoon tijd om te gaan. Ik wil een nieuwe ervaring in het buitenland en ik heb erg veel zin om hier bij Brighton te gaan beginnen", vertelt Veltman woensdag op de website van zijn nieuwe werkgever.

"Ik verwacht dat het tempo van de Premier League vergelijkbaar zal zijn met dat van de Champions League. Ik heb ook met Edwin van der Sar gesproken en hij vertelde me dat de Premier League geweldig is. Ik kan niet wachten om dat zelf eens mee te gaan maken. Deze stap voelt ontzettend goed."

Veltman speelde 246 duels voor Ajax

Veltman doorliep vanaf 2001 de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in 2012 in het eerste elftal tijdens een uitwedstrijd tegen NEC (1-6). Hij speelde in totaal 246 officiële duels voor Ajax en scoorde daarin tien keer.

De 21-voudig international van het Nederlands elftal (twee goals) werd met Ajax vier keer landskampioen (2012, 2013, 2014 en 2019), won één keer de KNVB-beker (2019) en tweemaal de Johan Cruijff Schaal (2013 en 2019).

Het is nog niet bekend of Ajax op zoek gaat naar een vervanger voor Veltman, die afgelopen seizoen was verzekerd van een basisplaats. Perr Schuurs, Edson Álvarez en Jurriën Timber zijn nog beschikbaar als rechter centrale verdediger.