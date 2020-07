Zlatan Ibrahimovic heeft woensdag maar weer eens de hoofdrol voor zich opgeëist bij AC Milan. De Zweedse sterspeler had met twee doelpunten en een assist een groot aandeel in de ruime zege op bezoek bij Sampdoria: 1-4.

Ibrahimovic opende al snel de score met een kopbal, stelde vlak na rust Hakan Çalhanoglu met het hoofd in staat om de 0-2 te maken en zorgde niet veel later voor de 0-3. In de slotfase scoorden ook Kristoffer Askildsen (1-3 met een fraai afstandsschot) en Rafael Leao (1-4 met een mooi gekruld schot).

De 38-jarige routinier, die over een aflopend contract beschikt en nog niet weet waar hij volgend seizoen speelt, is de eerste speler die in de Serie A voor zowel Milan als Internazionale ten minste vijftig keer heeft gescoord. Voor Milan staat de teller op 51 en bij Inter kwam hij uit op 57.

Verder is Ibrahimovic, die na een dienstverband tussen 2010 en 2012 aan zijn tweede periode bij Milan bezig is, nu de vijfde speler die deze eeuw vijftig keer trefzeker was voor Milan in de Serie A. Andriy Shevchenko (117), Kaká (77), Filippo Inzaghi (73) en Alexandre Pato (51) gingen hem voor.

Milan behoudt kans op vijfde plaats

Milan heeft door de overwinning op Sampdoria nog kans op de vijfde plaats die recht geeft op een ticket voor de groepsfase van de Europa League. De 'Rossoneri' staan nu nog zesde (voorronde Europa League) met een punt minder dan nummer vijf AS Roma, dat later op woensdag nog in actie komt bij Torino.

Lazio blijft meedoen in de strijd om de tweede plaats. De Romeinen wonnen met 2-0 van Brescia door doelpunten van Joaquín Correa en Ciro Immobile (35e competitiegoal van het seizoen) en hebben als nummer vier evenveel punten als nummer drie Atalanta en één minder dan nummer twee Inter.

Lecce pakte het laatste sprankje hoop op lijfsbehoud dankzij een knappe 1-2-zege op Udinese. De nummer achttien heeft nog een punt achterstand op de veilige zeventiende plaats van Genoa, dat met maar liefst 5-0 verloor van Sassuolo. Verder was Hellas Verona met 3-0 te sterk voor SPAL 2013.

