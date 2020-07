De Turkse voetbalbond TFF heeft er dinsdag opvallend genoeg voor gekozen geen clubs te laten degraderen uit de Süper Lig. Yeni Malatyaspor, Kayserispor en Ankaragücü zakken daardoor toch niet af naar een lager niveau.

De beslissing van de TFF is opmerkelijk, omdat de Süper Lig na een korte onderbreking vanwege de coronacrisis in de afgelopen weken gewoon werd afgemaakt en Yeni Malatyaspor, Kayserispor en Ankaragücü dus de kans kregen om zich veilig te spelen.

Er wordt wel promotie toegepast vanuit de 1. Lig (Hatayspor, BB Erzurumspor en Adana Demirspor maken de overstap), waardoor de Süper Lig volgend seizoen uit maar liefst 21 clubs bestaat. Er zullen dan vier ploegen degraderen.

De clubs in de Süper Lig en 1. Lig kwamen eerder deze week zelf met het voorstel om geen ploegen te laten degraderen, omdat dat volgens hen niet eerlijk was gezien de consequenties van de coronacrisis. De TFF stemt daar dus mee in.

Dat betekent goed nieuws voor de Nederlanders Mitchell Donald (Yeni Malatyaspor) en Ben Rienstra (Kayserispor), die ook volgend seizoen - mits ze niet vertrekken - actief zullen zijn in de hoogste afdeling van Turkije.

Istanbul Basaksehir, waar Eljero Elia onder contract staat, pakte voor het eerst de titel in de Süper Lig en plaatste zich daarmee voor de groepsfase van de Champions League. Besiktas (voorronde CL), Sivasspor (groepsfase Europa League), Alanyaspor en Galatasaray (beide voorronde EL) gaan ook Europa in.