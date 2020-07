Sevilla heeft woensdag, een week voor de hervatting van de Europa League, een positieve coronatest gemeld. De Spaanse club heeft de trainingen daarom tot nader order geschrapt.

Sevilla zegt op de eigen website niet om welke speler het gaat, maar wel dat hij geen symptomen vertoont en onmiddellijk in thuisquarantaine is gegaan.

De spelers en stafleden zijn inmiddels opnieuw getest en de uitslagen van die tests zijn donderdagochtend bekend. Als er geen nieuwe besmettingsgevallen zijn, wil Sevilla de training later op donderdag op individuele basis hervatten.

Sevilla, waarbij Luuk de Jong onder contract staat, neemt het volgende week donderdag in Duisburg in de achtste finales van de Europa League op tegen het AS Roma van Justin Kluivert.

Sevilla-AS Roma en Internazionale-Getafe zijn de enige duels in de achtste finales die worden afgewerkt in Duitsland. Bij de andere zes is er al een heenwedstrijd gespeeld en is er volgende week nog een return in het stadion van de thuisspelende club.

De kwartfinales, halve finales en finale zijn vanwege de coronacrisis op Duitse bodem: in Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen. De finale is op 21 augustus in Keulen. Er is geen publiek welkom. De kwartfinales en halve finales gaan ook over één duel.

